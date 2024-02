Cão morre após ser deixado dentro de carro

Um cachorro foi encontrado morto dentro de um carro na Av. Senador Alberto Pasqualini, no Bairro São Cristóvão, em Lajeado, na última terça-feira.

Por volta das 19h30min, a Brigada Militar recebeu uma denúncia de que o proprietário do cachorro havia deixado o animal trancado dentro do veículo desde a manhã. Os policiais foram até o local para verificar a situação.

Ao chegarem, identificaram o dono do animal, que aparentemente tinha deficiência visual.

O proprietário foi orientado a comparecer à DPPA. Por ordem da autoridade policial, o caso foi registrado como simples e encaminhado à Delegacia com cartório dos animais para análise.