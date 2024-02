“Hoje o Beira-Rio vai estar em Santa Cruz”, afirma representante da Guarda Popular

Um dos líderes do núcleo da Guarda Popular em Santa Cruz, Joel Alves Machado, mais conhecido como Chiquinho, revelou que o grupo está se organizando desde dezembro para recepcionar o clube no município.

“Na verdade a gente está organizando há tempo. Quando saiu a tabela do Gauchão, eu já comecei a fazer os preparativos. Eu comecei a fazer papel picado lá em dezembro do ano passado para o recebimento do time em campo. Aí nós já organizamos para a chegada no hotel, que o Inter acabou mudando a logística, por isso tivemos que mudar também”, contou.

Os torcedores estão reunidos desde o meio-dia desta quarta-feira, em frente ao Parque da Oktoberfest, se preparando para a partida da noite. Chiquinho afirmou que o grupo vai passar a tarde no local, preparando um tradicional churrasco. Por volta das 19h, a torcida colorada pretende mostrar sua força com as tradicionais “Ruas de Fogo”, realizando uma caminhada que vai acompanhar a saída do Inter do hotel até o estádio.

“A gente está armando uma grande festa para a noite, quando vai estar todo mundo na cidade, a popular oficial de Porto Alegre vai estar com a banda. A gente vai fazer um negócio bonito hoje. Nós sempre costumamos dizer que Santa Cruz é Inter. Então, hoje o Beira-Rio vai estar em Santa Cruz e nós colorados vamos fazer uma grande festa”, finalizou.