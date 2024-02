Carro despenca de barranco no Uruguai e cai no Brasil; motorista não se feriu

Um motorista que dirigia por uma praça de Rivera, no Uruguai, perdeu o controle do carro e acabou caindo em Santana do Livramento, no Brasil. O acidente foi nesta terça-feira (6). O motorista, um uruguaio de 63 anos, não se feriu. O carro ficou destruído. A praça fica em cima de um barranco de cerca de 10 metros, no país vizinho, junto à linha divisória da fronteira com o Brasil.

No lado brasileiro, fica o estacionamento de um supermercado. Ele contou em entrevista que se atrapalhou, achando que tinha engatado uma ré, mas o carro acabou indo para frente. O motorista fez o teste do etilômetro, que deu negativo. O carro, que ficou com a parte dianteira destruída, foi recolhido do local.