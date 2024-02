Grave acidente no bairro Marina: Casal de motociclistas é encaminhado ao HCB

Na noite de ontem, terça-feira, dia 6 de fevereiro, um grave acidente abalou a tranquilidade do bairro Marina, em Cachoeira do Sul. Um casal de motociclistas, um homem de 42 anos e uma mulher de 35, foi vítima de uma colisão envolvendo um veículo preto nas proximidades do terminal de ônibus local.

Segundo relatos de testemunhas que passavam pelo local, o casal trafegava pela Avenida dos Imigrantes quando foram surpreendidos por um veículo preto que cortou sua frente vindo da Avenida Brasil. O impacto foi inevitável, resultando em ferimentos sérios para ambos.

O homem, que conduzia a motocicleta, sofreu escoriações na perna esquerda e na face. Já a mulher, passageira da moto, teve ferimentos também na perna esquerda. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros no local, encaminhando o casal para o Hospital de Caridade e Beneficência (HCB) para receberem cuidados médicos especializados.

Até o momento, a identidade das vítimas não foi revelada.