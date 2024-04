CBF divulga datas e horários da terceira fase da Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta segunda-feira (22), as datas e os horários dos jogos da Copa do Brasil. O primeiro gaúcho a estrear pela terceira fase da competição será o Grêmio, em 30 de abril.

O duelo do Tricolor diante do Operário-PR está marcado para às 20h, no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, no Paraná. A volta será em 22 de maio, na Arena, às 19h30min.

Inter e Juventude se enfrentam no Beira-Rio, às 21h30min, de 1º de maio. O segundo jogo da decisão será em 22 de maio, no mesmo horário, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Já o Ypiranga recebe o Athletico-PR no Colosso da Lagoa, em Erechim, em 1º de maio, às 18h. A volta será em 22 de maio, às 20h, na Arena da Baixada, em Curitiba.



Gaúchos na Copa do Brasil



Jogos de ida

Operário-PR x Grêmio — 30 de abril, terça-feira, às 20h —Estádio Germano Kruger, em Porta Grossa, no Paraná

— 30 de abril, terça-feira, às 20h —Estádio Germano Kruger, em Porta Grossa, no Paraná Ypiranga x Athletico-PR — 1º de maio, quarta-feira, às 18h — Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim

— 1º de maio, quarta-feira, às 18h — Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim Inter x Juventude — 1º de maio, quarta-feira, às 21h30min — Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre



Jogos de volta