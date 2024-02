Colisão entre motocicleta e carro na Moron

Na manhã desta segunda-feira, 5 de fevereiro, uma colisão entre uma motocicleta Honda utilizada para transporte de gás de cozinha e um veículo Renault Kwid causou susto tanto aos envolvidos quanto aos pedestres na localidade. O incidente ocorreu na esquina da Rua Moron com a Rua Milan Kras.

Segundo relatos de testemunhas oculares, o acidente se deu quando o veículo cortou a frente da motocicleta, resultando na colisão. A Brigada Militar foi acionada imediatamente para investigar os fatos e prestar auxílio no local.

Informações preliminares indicam que o motociclista sofreu escoriações em decorrência do impacto. As autoridades estão apurando os detalhes do ocorrido para determinar as circunstâncias exatas do acidente.

Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.