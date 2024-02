Astrônomos encontram Super-Terra que poderia ser um mundo habitável

Astrônomos descobriram uma nova Super-Terra a cerca de 137 anos-luz de distância orbitando uma estrela anã vermelha, conhecidas por exibirem explosões extremamente poderosas.

Uma nova pesquisa publicada no Monthly Notices of the Royal Astronomical Society apresenta mais detalhes sobre a descoberta.

O que foi revelado sobre a nova Super-Terra?

Do tamanho da Terra, o planeta fica em uma zona habitável conservadora.

Sua órbita é mais estreita e leva apenas 19 dias para completar uma viagem ao redor da estrela anã.

A estrela TOI-715 é um pouco mais velha que o nosso Sol, com cerca de 6,6 bilhões de anos e, segundo os pesquisadores, apresenta um “baixo grau de atividade magnética” e ausência de brilho.

Vale ressaltar que ‘zona habitável’ é um termo que identifica planetas que podem ter água líquida.

Já a ‘zona habitável conservadora’ identifica uma região em torno de uma estrela onde um planeta recebe tanta insolação solar quanto a Terra (independente da distância).

A descoberta alimenta a possibilidade de encontrar outras formas de vida e de nos ensinar mais “sobre a formação planetária e a evolução pós-formação”, diz o estudo.

Ilustração mostra Super-Terra perto de estrela no espaço. (Imagem: NASA/JPL-Caltech )

O planeta pode ser habitável?

Por enquanto ainda não há uma resposta clara. O que se sabe é que, como dito antes, o planeta fica em uma zona habitável conservadora. De qualquer forma, o sistema TOI-715 é um alvo atraente para estudos mais aprofundados e aguarda sua vez para ser examinado pelo JWST (Telescópio Espacial James Webb).

Os resultados podem ou não apoiarem a habitabilidade. Outro pequeno planeta também pode estar orbitando TOI-715, mas ainda são necessárias observações e acompanhamento para confirmá-lo.

O artigo foi publicado pela Universe Today.