Com desfalques, Inter encara o São Luiz em Ijuí

A única certeza no time do Inter é a presença de Anthoni. Sem Sergio Rochet e Ivan Quaresma, ambos lesionados, o jovem goleiro formado nas categorias de base foi alçado à titularidade e jogará contra o São Luiz, nesta quarta-feira, às 19h, no Estádio 19 de Outubro, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. Os outros dez jogadores que começam em campo não foram definidos, mas devem, pelo menos em maioria, ser reservas.

Anthoni, inclusive, completou 22 anos ontem. Apesar da pouca idade, é considerado o goleiro do futuro do Inter. Em tese, ganharia oportunidades mais adiante, mas a lesão de Ivan no domingo, que o afastará do futebol por cerca de oito meses, abreviou o caminho à titularidade. “O Anthoni pode ter uma sequência. Se tiver que escalá-lo, estarei bem tranquilo”, afirmou o técnico Eduardo Coudet, domingo, após a vitória sobre o Avenida, por 1 a 0, no Beira-Rio.

Sobre o resto da equipe, ele deu escassas pistas, mas confirmou que a intenção é fazer rodar o grupo, dando oportunidades a todos os jogadores. Além de observar alternativas disponíveis, Coudet, com isso, também preserva os atletas, que trabalharam apenas duas semanas e meia desde o final das férias. “Temos que dar rodagem para todo o grupo e ir dosando a carga de trabalho”, resumiu Coudet.

O problema é que não há tantas opções assim. Além de ter que poupar parte do grupo, o técnico não conta com Alan Patrick e Mercado, suspensos, e Maurício, que está com a Seleção que busca a vaga olímpica. Assim, se optar mesmo por só usar reservas, Coudet terá que fazer algumas improvisações.

Gauchão 2024 – 2ª Rodada

São Luiz

Raul Steffens, João Vitor, Bruno Jesus, R. Thalheimer, Márcio Duarte, Lucas Hulk, G. Dal Pian, M. Santana, Gabriel Davis, Diogo Sodré, G. Morbeck. Técnico: A. Telles.

Inter

Anthoni, Hugo Mallo, Igor Gomes, Dalla Corte, De Pena, Rômulo, Gabriel, Hyoran, P. Henrique, Gabriel Barros, Luiz Adriano. Técnico: E. Coudet.

Árbitro: Anderson Daronco

Local, Data e hora: estádio 19 de Outubro, às 19h da quarta-feira, 24.