Grêmio recebe São José em busca da primeira vitória no Gauchão

Após estrear com derrota na temporada, o Grêmio busca recuperação e nada melhor do que isso acontecer ao lado do seu torcedor. Contra o São José, nesta quarta-feira, às 21h30min, na Arena, a atração principal será Soteldo. O goleiro Marchesín pode estrear e Kannemann retorna ao comando da zaga.

O argentino deverá ser a principal novidade na equipe. O zagueiro ficou fora da estreia por desgaste físico. Um dia depois, porém, participou normalmente do jogo-treino diante do Sindicato dos Atletas. Por outro lado, o seu parceiro histórico, Geromel, não tem presença garantida. O camisa 3 voltou a treinar na segunda-feira com uma proteção em um dos dedos da mão direita, mas pode ser poupado para o duelo do final de semana, contra o Brasil de Pelotas. Sendo assim, a dupla de zaga pode ser formada por Gustavo Martins e Kannemann, com Rodrigo Ely ficando como opção para o decorrer da partida.

Por se tratar de um início de temporada, Renato Portaluppi pode rodar o elenco, fazendo algumas mudanças em relação ao time que entrou em campo no Centenário. Recém-contratado, Marchesín é uma possibilidade. O goleiro argentino foi reserva de Caíque no último sábado e pode receber a primeira oportunidade contra o Zequinha nesta noite.

Na frente, João Pedro Galvão deverá receber mais uma chance. O centroavante ainda busca desencantar pelo clube. Desde que chegou, em agosto de 2023, o camisa 11 disputou 16 jogos e não marcou gol. Uma novidade entre os relacionados será André Henrique. Comprado do Hercílio Luz, o atacante assinou contrato em definitivo e foi registrado no BID da CBF na terça-feira.