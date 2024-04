Com foco em energias renováveis e inovação, governo encerra missão oficial na Europa

Após 10 dias de compromissos na Itália e na Alemanha, a missão oficial liderada pelo governador Eduardo Leite foi encerrada nesta segunda-feira (22/4) na tradicional Feira de Hannover. Ao longo da última semana, a comitiva formada por Leite, secretários e deputados estaduais cumpriu uma série de compromissos com foco em negócios, sustentabilidade, inovação e estreitamento dos laços culturais com os dois países.

Em Hannover, o governador participou da abertura da feira, da inauguração do estande da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) no evento e de um painel sobre energias renováveis. Leite ressaltou o trabalho feito pelo governo para habilitar o Rio Grande do Sul a receber investimentos na área, em especial em relação ao hidrogênio verde. A transição energética tem sido o principal destaque nos discursos das autoridades europeias durante a feira.

“O mundo está atento à transição energética e as grandes economias estão olhando para o Brasil com o intuito de diversificar os fornecedores de energia limpa. Por diversas razões, o Rio Grande do Sul está muito bem posicionado para receber investimentos. Seguiremos firmes com o nosso plano de desenvolvimento, focado em sustentabilidade, inovação e qualificação da educação. A economia mundial depende de um desenvolvimento sustentável e moderno. As oportunidades que virão têm o poder de transformar o futuro do Estado”, destacou o governador.

No último dia da missão oficial, Leite e comitiva visitaram a tradicional Feira de Hannover – Foto: Maurício Tonetto/Secom

Antes da visita à Feira, Leite e comitiva passaram por Hamburgo, Roma e Verona. Em Hamburgo, o governador assinou memorando de entendimento com a Nordex, empresa fabricante de torres de energia éolica que pretende construir uma fábrica no Rio Grande do Sul. Em Waiblingen, Leite visitou a sede da Stihl, que vem ampliando a operação no Estado.

Também na Alemanha, parte da comitiva convidou representantes dos governos de Wiesbaden para participar das atividades de comemoração do bicentenário da imigração alemã no Rio Grande do sul, além de discutir parcerias nas áreas da saúde e da educação.

Na Itália, o governador ajudou a promover o vinho gaúcho na Vinitaly, maior exposição do mundo no setor, em Verona. Além disso, em Roma, fez rodadas de conversas com agências de investimentos e bancos italianos e alinhavou uma parceria com a agência especializada da Organização das Nações Unidas (ONU) para a Alimentação e a Agricultura (FAO), para programa de alimentos e resiliência climática. Também discutiu com a ITA Airways a possibilidade de um voo direto entre Rio Grande do Sul e Itália. No Vaticano, Leite convidou o Papa Francisco para a celebração dos 400 anos das missões jesuíticas em 2026.

“Missões como essa são fundamentais para que possamos inserir o Rio Grande do Sul na rota dos grandes investimentos, em especial na área de energias renováveis. Há espaço para isso e o governo tem atuado fortemente nesse sentido. A partir dos laços culturais que temos com Itália e Alemanha, podemos evoluir para integração na área econômica. Ficamos muito satisfeitos com os resultados desta missão e otimistas com o futuro”, avaliou o governador.

A comitiva chega ao Brasil na manhã de terça-feira (23/4). Também integraram a missão os secretários Artur Lemos (Casa Civil), Fabrício Peruchin (Justiça, Cidadania e Direitos Humanos), Luiz Fernando Rodrigues (Turismo), Tânia Moreira (Comunicação) e Pedro Capeluppi (Parcerias e Concessões), além procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, e o diretor do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), Ranolfo Vieira Júnior. Representam a Assembleia Legislativa o presidente Adolfo Brito, o líder do governo, Frederico Antunes, e os deputados Guilherme Pasin, Nadine Anflor, Carlos Búrigo, Cláudio Branchieri, Silvana Covatti e Aloísio Classmann.