Com recursos do Avançar, Hospital de Restinga Sêca inaugura novo setor de urgência e emergência

Com a presença do governador em exercício Gabriel Souza, o Hospital de Caridade São Francisco, em Restinga Sêca, inaugurou na tarde desta segunda-feira (22/4) a nova unidade de urgência e emergência e pronto atendimento. O espaço permitirá um atendimento qualificado para 2,4 mil pacientes mensais.

O novo setor conta com salas de urgência e emergência, suturas e curativo, inalação e observação, entre outras, tendo sido financiado com R$ 352 mil do programa Avançar na Saúde. No total, o convênio do município com o Estado por meio programa é de R$ 1,149 milhão. O restante do valor é destinado para a reforma do centro cirúrgico, que já está em andamento.

“Passamos a ter uma unidade mais qualificada e melhor estruturada”, explicou o presidente da instituição, Matheus Ferrari Correa. Ele destacou o esforço do hospital, que manteve os atendimentos durante as obras. “Com os novos recursos, faremos a reestruturação do centro cirúrgico e da central de materiais”.

O governador em exercício lembrou que em janeiro de 2022 – quando assumiu o governo interinamente durante o período em que esteva na presidência da Assembleia Legislativa – recebeu a comitiva do hospital para tratar das demandas que estão sendo entregues nesta segunda-feira. “Viabilizamos este recurso e hoje entregamos estes novos espaços de urgência e emergência e pronto atendimento. Também estão em obras o centro cirúrgico, com duas salas, que vão oportunizar a realização de procedimentos simultâneos, assim como a sala de controle bacteriano”, disse Gabriel. “Teremos, ainda, aporte financeiro para a compra de equipamentos para estas áreas, qualificando e dando mais eficiência ao atendimento do São Francisco”, enfatizou.

Ele também destacou a importância do evento, que marcou o fim da intervenção municipal na casa de saúde, que vinha ocorrendo desde 2015. O prefeito Paulo Salerno assinou o decreto que suspende a medida. “Nosso principal objetivo sempre foi manter as portas abertas. E isso aconteceu pela busca de mais investimentos e melhorias das condições, por meio de reformas de gestão e na estrutura. Essas medidas permitiram recuperar certificados para viabilizar novos recursos, contratos e convênios. Vencemos essas etapas, chegando à esta inauguração, terminando com a intervenção municipal e devolvendo o hospital para a comunidade”, disse o gestor.

Também esteve presente na inauguração o secretário de Desenvolvimento Social, Beto Fantinel.