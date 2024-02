Com gol de bicicleta, Lucca faz dois e garante vitória do Inter sobre o Caxias

Após um primeiro apático e sem gols, o Inter venceu o Caxias por 2 a 0, neste sábado no Beira-Rio, com dois gols de Lucca, o craque da partida. O primeiro deles, foi de bicicleta, aos 6 minutos do segundo tempo. O segundo, dez minutos depois, tocou com categoria para o gol, na saída do goleiro. Com o resultado, o Inter volta a liderar o Gauchão com 10 pontos, um a mais que o Grêmio que joga ainda este sábado contra o Avenida em Santa Cruz.

Na próxima quarta-feira, o Inter vai à Santa Cruz do Sul encarar o Santa Cruz pela 6ª rodada do Gauchão às 21h30 no estádio dos Plátanos. Já o Caxias encara o Gaurany de Bagé, em Bagé na quinta-feira às 19h no estádio Estrela D’Alva.

Primeira etapa de calor e sem gols

Depois da derrota em Bagé, o Inter entrou em campo com a missão de se recuperar e voltar a vencer. Para isso, Eduardo Coudet escalou o que tinha de melhor no Beira-Rio. Em relação ao jogo contra Ypiranga, também em casa, apenas duas modificações Mercado e De Pena deram lugar a Robert Renan e Hyoran.

O Caxias também foi com o que tinha de melhor, mas sofreu uma baixa de última hora depois que Álvaro sentiu um desconforto no joelho no aquecimento e deu lugar à Gabriel Silva. Foram 45 minutos de poucas oportunidades, onde o Inter tentou comandar o jogo ainda que com muita dificuldades, devido a forte marcação do time visitante que jogou nos contra-ataques. O jogo começou morno, apesar dos 34ºC no momento do início da partida.

O Inter tentava impor seu ritmo tendo mais posse de bola e controle do jogo. Até metade da primeira etapa, o jogo ainda era muito parelho com tentativas de criação por ambos os lado. Foi quando o Inter começou a pressionar mais tendo Wanderson, pela esquerda, como seu principal jogador de ataque. O Caxias fazia marcação baixa especulando o contra-ataque. Aos 22 minutos o primeiro chute com mais perigo veio do lado vermelho. Após jogada de Wanderson, Bustos recebeu o passe e de fora da área arriscou para o gol, mas a bola foi para a fora. Quatro minutos depois, Alan Patrick cobrou escanteio e Vitão cabeceou para fora.

Neste momento o Inter já era melhor na partida. Porém quem quase abriu o placar foi o Caxias. Aos 35 minutos, o time visitante, conseguiu um contra-ataque rápido, com Vitor Feijão. Em disparada pela esquerda atacante cruzou para Tomás Bastos que chutou para fora. Dois minutos depois, Wanderson respondeu com um chute fraco para fora. Aos 42 minutos o Inter teve a sua melhor chance com Alan Patricl. O camisa 10, após jogada individual, arriscou de fora da área. Volpi fez grande defesa e mandou para escanteio. Foi a primeira e última chance clara de gol do Inter na primeira etapa.

Lucca entra, desencanta e resolve o jogo

Visivelmente irritado na área técnica, Eduardo Coudet mexeu no time já no intervalo. Colocou o jovem atacante Lucca no lugar do meio-campo Hyoran. Deu certo. Com um atacante a mais, Valencia teve mais espaço e o Inter melhorou.

E a primeira grande chance veio logo aos 50 segundo de segundo tempo, quando o camisa 13 ficou frente a frente com Volpi mas perdeu a chance de abrir o placar. Foi a primeira grande chance desperdiçada no segundo tempo. Aos 6 minutos nova chance desta vez na bola parada.

Alan Patrick cobrou a falta e pifou Wanderson, que livre acertou a trave. O gol era questão de tempo e veio logo em seguida. Aos 8 minutos, Lucca recebeu dentro da área e de bicicleta abriu o placar no Beira-Rio. O gol de placa deu tranquilidade ao Inter e nervosismo ao Caxias. Embalado, o Colorado aproveitou o bom momento e ampliou o placar minutos depois, novamente com Lucca.

Desta vez, o atacante aproveitou uma sobra de bola, após uma disputa de Valencia com o marcador, e, com categoria tocou na saída de Volpi e ampliou o marcador. O gol matou de vez qualquer chance do Caxias que simplesmente não conseguiu reagir. O que se viu dali em diante foi um jogo protocolar entre as duas partes. O Inter ainda tentou ampliar o resultado com algumas jogadas de ataque, principalmente com Wanderson e com Enner, mas ficou no 2 a 0, com grande destaque para Lucca, hoje o destaque da tarde.

Gauchão 2024 – 5ª rodada

Inter 2

Anthoni, Bustos, Vitão (Mercado), Robert Renan, Renê, Aranguiz, Bruno Henrique (Douglas Prado), Hyoran (Lucca), Alan Patrick ; Wanderson (Alario) e Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

Caxias 0

Fabian Volpi; Marcelo Ferreira (Matheus Rocha) ,Alisson, Denílson e Cézar; Barba (Joel), Emerson Martins (Geílson) , Elyeser, Galvan ( Tomás Bastos) , Vitor Feijão (Zé Andrade) e Gabriel Silva

Árbitro: Jean Pierre de Lima

Local: estádio Beira-Rio

Data e hora: Sábado, 3, às 16h

Gols: Lucca (2)