Grêmio visita o Avenida para se manter na liderança do Gauchão 2024

Vindo de três vitórias consecutivas no Campeonato Gaúcho, o Grêmio defende neste sábado a liderança na primeira fase, enfrentando o Avenida no Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul, a partir das 19h. O confronto é válido pela quinta rodada da competição. O Grêmio tem nove pontos, enquanto que o Periquito ocupa a décima colocação, com quatro, sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Para a partida, o técnico Renato Portaluppi não descarta utilizar um time misto. A equipe não deve mais contar no Gauchão com o atacante venezuelano Soteldo, que no jogo diante do Juventude na quarta-feira, vitória por 1 a 0, sofreu uma lesão muscular diagnosticada como lesão grau 3 no adutor da coxa direita. Destaque do time gremista neste começo de temporada, o jogador será desfalque por, pelo menos, dois meses, devendo voltar somente no começo da Libertadores ou do Brasileirão. A sua vaga deverá ser ocupada pelo jovem Nathan Fernandes, enquanto a diretoria ainda busca reforços.

Mesmo com um time misto, o goleiro argentino Marchesín deverá seguir ganhando sequência como titular. Quem pode voltar é outro argentino, o zagueiro Kannemann, que desfalcou a equipe diante do Juventude por causa de dores nas panturrilhas. Ele retornou aos treinos e está disponível.

Outro atacante, André Henrique, também saiu de campo na quarta-feira machucado na perna direita, depois de se chocar com o goleiro Lucas Wingert, do Juventude. Porém, foi mais um susto, não ocorrendo lesão. Desta forma, ele pode ficar à disposição de Renato para o confronto deste sábado. Já os titulares Geromel, Cristaldo e Villasanti devem ser poupados, já que o Grêmio voltará a campo novamente na terça-feira, dia 6, quando receberá o Novo Hamburgo na Arena, às 21h30min.

Na rodada passada, o Avenida foi derrotado fora de casa pelo São Luiz por 1 a 0, com direito à falha do goleiro Ruan, que entregou a bola nos pés do atacante adversário. Desta forma, o técnico Márcio Nunes não descarta a troca de goleiros, entrando Lúcio na meta.

Gauchão 2024 – 5ª rodada

Avenida

Ruan (Lúcio), Celsinho, Fred, Dadalt, César Nunes, Jhonata, Chicão, Maikon Aquino, Carlos Alberto, Jean Carlo, Carlos Henrique. Técnico: Márcio Nunes.

Grêmio

Marchesín, João Pedro, Bruno Uvini, Kannemann, Reinaldo, Dodi, Pepê, Nathan, Galdino, N. Fernandes, J.P. Galvão (André). Técnico: R. Portaluppi.

Árbitro: Erico de Carvalho

Local: Estádio dos Plátanos

Data e hora: Sábado, 3, às 19h.