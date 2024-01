Com gol de Endrick, Brasil bate a Bolívia e estreia com vitória na busca por vaga na Olimpíada de Paris

A Seleção Brasileira sub-23 estreou, nesta terça-feira (23), com o pé direito no Torneio Pré-Olímpico. Em Caracas, na Venezuela, pelo Grupo A, os brasileiros enfrentaram a Bolívia e venceram por 1 a 0, começando a briga por uma das duas vagas para o futebol masculino na Olimpíada de Paris 2024. O Brasil volta a campo nesta sexta-feira (26), às 20h, contra a Colômbia.

Os comandados de Ramon Menezes ainda terão pela frente na primeira fase Colômbia, Equador e Venezuela na briga por uma vaga no quadrangular final, que vai definir os países que ficarão com a vaga.

Na área técnica rival, a seleção olímpica ainda teve encontro com um velho conhecido: o técnico Antônio Carlos Zago, que também é o comandante da seleção principal da Bolívia.

Jogo

Assim que a bola rolou, o placar não demorou a ser aberto. Logo aos 3 minutos, John Kennedy ganhou disputa de bola no meio de campo e quem aproveitou foi Endrick, que venceu a marcação e fez 1 a 0.

Apesar do gol marcado, o Brasil diminuiu o ritmo na sequência da partida e até deu algumas chances para os bolivianos. Entretanto, a Seleção administrou o placar favorável e confirmou a vitória.

No segundo tempo, a Seleção Brasileira deu uma leve melhorada com as entradas de Gabriel Pec e Maurício nas vagas de Guilherme Biro e Marquinhos, passando a criar um pouco mais. Mesmo assim, faltou inspiração e o jogo seguiu tendo uma qualidade técnica ruim. Os bolivianos, por sua vez, tiveram um lance de perigo em chute de Villarroel.

Endrick até chegou a estufar as redes mais uma vez, porém, como estava em posição de impedimento, teve o seu gol anulado.

Vale lembrar que, na primeira fase, os dois primeiros avançam ao quadrangular final, que será disputado nos mesmos moldes e os dois times com maior pontuação ficam com as vagas para Paris.

Ficha técnica

– Brasil: Mycael, Marlon Gomes, Michel, Arthur Chaves e Kaiki Bruno; Andrey (Khellven) e Bruno Gomes (Alexsander); Guilherme Biro (Gabriel Pec), Marquinhos (Maurício), John Kennedy (Pirani) e Endrick. Técnico: Ramon Menezes.

– Bolívia: Maurício Adorno, Jairo Quinteros, Diego Medina, Eduardo Álvarez (Salazar) e Jose Briseño (Daniel Ribera); Lucas Chavez (John Velásquez), Javier Uzeda (Miguel Villarroel), Pablo Vaca; Yomar Rocha (Chura), Gabriel Villamil e Daniel Lino. Técnico: Antônio Carlos Zago.

– Arbitragem: Derlis Fabian Lopez (PAR). Auxiliares: Roberto Cañete (PAR) e José Cuevas (PAR).