Perspectivas apontam alta no crescimento da economia do Rio Grande do Sul em 2024

As perspectivas para a economia do Rio Grande do Sul neste ano indicam uma taxa de crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) acima da registrada em 2023, aponta o Boletim de Conjuntura, produzido pelo Departamento de Economia e Estatística da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão.

Conforme o documento, divulgado nesta terça-feira (23), a tendência para o Estado segue no caminho oposto às previsões para o Brasil e o mundo, que devem apresentar, neste ano, taxas de crescimento menores do que as de 2023.

Após um ano no qual a estiagem afetou as lavouras, a recuperação da produção de soja e milho (principais culturas agrícolas do Estado) deve sustentar o movimento e impulsionar as chamadas atividades associadas – como as indústrias ligadas ao setor agropecuário, além dos serviços de transportes e armazenagem.

Conforme os prognósticos para este ano, a produção de milho deve crescer 49,4%, e a de soja, 69%, no Rio Grande do Sul. “Ao se confirmar essa previsão, o nível da produção agrícola do Estado deverá recuperar-se plenamente das perdas ocorridas nas duas estiagens seguidas, em 2022 e 2023”, aponta o pesquisador Martinho Lazzari.

Na indústria, a perspectiva para 2024 é de um cenário desafiador. A indústria de transformação, principal do Estado, deve registrar recuperação por conta da baixa base de comparação de 2023, com destaque para as atividades ligadas à produção agrícola. A demanda externa pode gerar pressão negativa no Rio Grande do Sul, em especial por conta das incertezas sobre a economia da Argentina, principal parceiro comercial do Estado na América do Sul.

Em relação ao comércio e aos serviços, o ganho de renda proporcionado pela produção agrícola e pelo bom momento do mercado de trabalho devem impactar de forma positiva os segmentos.