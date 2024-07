Como estão os atores de “Breaking Bad”

A série Breaking Bad, produzida entre 2008 e 2013, conta a história de um professor de química que precisa lidar com o diagnóstico de um câncer terminal. Decidido a arriscar tudo para conseguir dinheiro no pouco tempo de vida que lhe resta, decide traficar metanfetamina com a ajuda de um ex-aluno. A trama mistura drama, ação e mistério policial.

Com o fim da série de sucesso, a história ganhou um spin-off, Better Call Saul (2015-2022).

As produções reuniram grandes nomes do cinema mundial, como Bryan Cranston, Dean Norris e Bob Odenkirk.



Como está o elenco de Breaking Bad em 2024



Bryan Cranston (Walter White)

Pela série, Bryan Cranston recebeu quatro Emmys de melhor ator. Foto de 2024.HENRY NICHOLLS / AFP



Protagonista da série, Bryan Cranston, 68 anos, é dublador, roteirista, diretor e produtor. Após o fim de Breaking Bad, em 2013, o ator participou de diversas produções, incluindo o spin-off Better Call Saul (2015-2022). Entre os longas recentes que atuou, estão Amigos Para Sempre (2017), Jerry e Marge Tiram a Sorte Grande (2022), Argylle (2024) e Kung Fu Panda 4 (2024).



Aaron Paul (Jesse Pinkman)

Aaron Paul recebeu três prêmios Emmy de melhor ator coadjuvante por “Breaking Bad”. Foto de 2022.Kena Betancur / AFP



Aaron Paul, 44 anos, interpreta o ex-aluno de Walter White que o ajuda na produção de drogas. Após a série, também participou do spin-off Better Call Saul (2015-2022), além de Black Mirror (desde 2011), Need for Speed – O Filme (2014), El Camino: A Breaking Bad Film (2019) e Privacidade Violada (2018).



Anna Gunn (Skyler White)

Por seu papel como esposa de Walter White, recebeu um Emmy de melhor atriz coadjuvante. Foto de 2014.FREDERIC J. BROWN / AFP



Anna Gunn, 55 anos, interpretou a esposa de Walter White e recebeu um prêmio Emmy por seu papel como atriz coadjuvante. Após o fim da série, participou de produções como Sully: O Herói do Rio Hudson (2016), Duas Famílias e Um Segredo (2018), Deadwood: The Movie (2019) e O Pedido de Desculpas (2022).



Dean Norris (Hank Schrader)

Dean Norris atuou em clássicos dos anos 1990 e 2000, como “O Exterminador do Futuro” e “Pequena Miss Sunshine”. Foto de 2018.ANGELA WEISS / AFP



Dean Norris, 61 anos, interpretou um investigador que está em busca de um traficante, sem saber que ele é o seu cunhado, Walter White. Após o fim da série, teve participação no spin-off, além de atuar em O Domo (2013-2015), O Livro de Henry (2017), Desejo de Matar (2018) e Estados Unidos do Al (2021-2022).



RJ Mitte (Walter White Junior)

Assim como seu personagem na série, o ator tem paralisia cerebral e fala sobre os estigmas de pessoas com deficiência em Hollywood. Foto de 2019.JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP



RJ Mitte, 31 anos, era filho de White na trama. Após a série, foi protagonista da comédia romântica Standing Up for Sunny (2019), além de atuar em Invasão Alienígena (2017), Banho de Sangue (2018), The Oak Room (2020) e Triunfo: Lutar Para Vencer (2021).



Bob Odenkirk (Saul Goodman)

Bob Odenkirk é ator, comediante, roteirista e diretor. Com destaque na trama original, é o protagonista do spin-off “Better Call Saul”. Foto de 2023.Leonardo Munoz / AFP



Bob Odenkirk, 61 anos, viveu o advogado oportunista que é protagonista do spin-off Better Call Saul. Além das produções, o ator renomado fez parte do elenco de The Post – A Guerra Secreta (2017), Mulheres Adoráveis (2019), Anônimo (2021), Life Upside Down (2022) e Lucky Hank (2023).











