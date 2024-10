COMTUR e COREDE unidos na Consulta Popular 2024

A Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (SMTEL), organizou o encontro do Conselho Municipal de Turismo (Comtur) com o Conselho Regional de Desenvolvimento (Corede), para o levantamento de ideias, visando a construção da proposta, referente ao turismo em âmbito regional, que deverá compor a cédula de votação da Consulta popular de 2024.

O presidente do Corede Jacuí-Centro, Igor Noronha, apresentou aos conselheiros do Comtur o papel do Corede, a oportunidade de fomento que a Consulta Popular oferta e a organização que ocorre entre os municípios integrantes.

As propostas podem ser lançadas no site https://consultapopular.rs.gov.br/inicial até o dia 18 de outubro.

Texto de responsabilidade de Adrine Zigulich Martins

Fotos: Divulgação