Confira as Indicações feitas pelos vereadores ao Executivo

Os vereadores fizeram as seguintes Indicações ao Poder Executivo na última Sessão Ordinária:

Vereador Antonio da Saúde

1. Indicação ao Executivo sobre revisão e alteração da lei que estabeleceu cargos de servidores municipais com vencimentos com valores abaixo do valor do salário mínimo regional;

2. Indicação ao Executivo Municipal: Que providencie a contratação temporária de um profissional ou empresa para que o atendimento das demandas do município não parem referente à segurança do trabalho;

3. Indicação ao Executivo Municipal que encaminhe ao Ministério da Saúde um pedido de revisão do piso da enfermagem pois existem profissionais que passaram a receber o valor correto do piso no final de 2023 e teriam valores em atraso para receberem desde que a lei entrou em vigor;

4. Ao Executivo Municipal Indico que promova exoneração do número necessário de Cargos de Comissão para que torne possível a nomeação de monitores para as escolas.

Vereador Azevedo da Susepe

Indica ao Executivo Municipal que promova exoneração do número necessário de Cargos de Comissão, para que torne possível a nomeação de monitores para as escolas, sem ultrapassar o nível de alerta da Lei de Responsabilidade Fiscal;

Vereador Itamar Luz

1. Que o Poder Executivo determine ao setor competente o conserto com urgência da canalização existente na Rua João Ferreira Barbosa após a esquina com Alexandre Coelho Leal no bairro Mauá, devido a erosão ocasionada pelas chuvas do final de dezembro, oferecendo com isso risco aos moradores;

2. Que o Poder Executivo inclua as ruas do bairro Habitar Brasil (5, 9, Jorge Luis Nascente, Aracy Leite, Fabiane Polhmann, Romeu Pereira Dias, Francisco Sperb, Eva Tereza Lacerda e Marco Antonio Guidugli) nas próximas fases dos programas nacionais de pavimentação (Avançar Cidades/PAC);

3. Que o Poder Executivo realize estudo para abertura da Rua dos Loretos entre a Rua Vital Aires e Avenida Marcelo Gama no bairro Universitário, desafogando com isso o congestionamento na Rua Bento Gonçalves;

4. Que o Poder Executivo inclua nas próximas fases dos programas nacionais ou estaduais de pavimentação as ruas João Jorge Krieger, Antoninha Fialho, Juvêncio Soares, Venâncio Trindade, Arnoldo Tischler, Silvio Scopel, Presidente Vargas e Travessa Antônio Penna (Beco dos Trilhos) no bairro Santo Antônio, região da cidade com o maior número de vias em aclive acentuado sem pavimentação, causando transtornos de toda ordem, principalmente em dias de chuva.

Vereador Luis Paixão

Indica que a Secretaria Municipal de Saúde faça uma revisão sobre o funcionamento de todos os telefones da referida secretaria, bem como de todos os telefones dos postos de saúde municipais;

Vereador Magaiver Dias

1. Indico ao Executivo Municipal que promova exoneração do número necessário de Cargos de Comissão (CC) para que torne possível a nomeação de monitores para as escolas;

2. Indico ao Executivo Municipal para que transforme a sede da Escola Municipal João Neves da Fontoura (desativada) na localidade do Dorasnal, em uma unidade de saúde para atender aos munícipes residentes naquela região.

Vereador Marcelo Figueiró

1. Indico à SMMA para que realizem uma vistoria em coqueiros localizados na Rua Marechal Hermes nº 459, Bairro Santa Helena;

2. Indico à SMO que realize manutenção na rua Cândido Carvalho, Bairro Marina, em virtude de buracos;

3. Indico à SMS para que realize a pulverização contra os mosquitos da dengue no Beco do Bonnel, em virtude de já ter ocorrido caso da doença no local, e pelo descarte irregular de lixo;

4. Indico à SMMA que realize a colocação de um container de lixo na entrada do Beco do Bonnel, travessa Fontoura Xavier, assim evitando o descarte irregular de lixo;

5. Indico à SMO que realize manutenção nas ruas do KM 0;

6. Indico à SMMA que realize limpeza na praça localizada no KM 0;

7. Indico à SMO que realize uma limpeza na sanga localizada no Beco do Bonnel;

8. Indico a SMO que realize manutenção na Rua João Manoel de Mattos, Bairro Primavera.

Vereadora Telda Assis

1. Que o Poder Executivo solicite a Empresa N.S.das Graças que as linhas do transporte que passam na UFSM também passe nos bairros mais retirados do centro. E também leve em consideração que o horário de saída da Universidade é às 23h;

2. Que o Setor de trânsito da SMO coloque uma placa de preferencial, já solicitada outras vezes, na travessa entre as Ruas Ernesto Muller e Miguel Simões, pois neste local periodicamente ocorrem acidentes de carros, motos e até ônibus.







Foto: Francis Soares

Fonte: Assessoria de Comunicação – Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul