Minha Casa, Minha Vida: MGM construtora se reúne com técnicos da Prefeitura de Cachoeira

A Prefeita Angela Schuh recebeu representantes da empresa MGM Empresa Construtora LTDA., da cidade de Pelotas, que foi selecionada recentemente através de chamamento público lançado pela Prefeitura para construir 100 apartamentos pelo programa federal Minha Casa, Minha Vida (MCMV).

As torres de apartamentos serão erguidas na Rua Gregório da Fonseca, defronte à Emei Pro-Infância Patrona Marisa Timm Sari e ao Cras Cidadania. Cada imóvel terá 41,5 metros quadrados, com sacada, conforme informou a arquiteta da empresa Letícia Aguilera Larrosa da Rocha.

Por solicitação do engenheiro enviado pela empresa Diegos Domingos Lionso, além do responsável pelo setor de Habitação, Cristiano Lima, e da diretora da Secretaria Municipal de Inclusão Social, Carin Ache, as servidoras da secretaria de obras, engenheira Muriel Mença da Silva e a chefe da fiscalização de posturas da Prefeitura de Cachoeira do Sul, Fabiane Félix Torres, que deram instruções sobre os regramentos para licenciamento de obras no município.

Também foi convidada a arquiteta Caroline Martins Machado que deu dicas sobre o Plano Diretor da Cidade, e o superintendente regional da Corsan/Aegea, João Batista Corim da Rosa e o gerente local da unidade NeorildoDassi que sinalizaram não haver maiores dificuldades para fornecimento das redes de abastecimento de água e esgoto no local.

Ainda foi convidado o graduando em Arquitetura e Urbanismo da UFSM/Cachoeira Ivan Soares de Almeida que faz seu Trabalho de Conclusão de Curso abordando a situação da demanda habitacional no município.

AMPLO PORTFÓLIO

A empresa MGM Construtora possui um amplo portfólio de obras realizadas de diversas tecnologias, portes e complexidades atuando nos setores imobiliário, industrial, comercial, institucional e de infra-estrutura. O coordenador de Habitação da Caixa Federal, Alexandres Reis, comentou que a empresa já é conhecida da Caixa por conta de outros projetos que a MGM assinou pelo MCMV em outros municípios. A empresa teve origem em 1986 com o ramo principal de atividade a execução de obras de construção civil.

Os técnicos da MGM fizeram a vistoria inicial do terreno e também consultaram a Secretaria Municipal de Meio Ambiente a fim de obter informações sobre os procedimentos relativos ao licenciamento ambiental e posterior compensação das árvores nativas que terão de ser derrubadas para limpar o terreno e dar início à construção.

Eles também buscaram informações sobre empresas do ramo de terraplanagem, topografia e que atuam com licenciamento ambiental no município. “Nós traremos os encarregados e o material básico para construção. Boa parte dos serviços será terceirizada e até mesmo a mão de obra poderemos contratar no local”, observa o engenheiro Lionso.

FRASE

“Os futuros moradores terão o privilégio de a Supercreche e o Cras Cidadania na porta de casa.”

Fonte: Prefeitura municipal Cachoeira do Sul