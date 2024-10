Corpo de homem é encontrado em matagal no interior de Santa Cruz

O corpo de um homem de 30 anos, natural de Salto do Jacuí, foi encontrado na tarde desta quarta-feira, 9, no chamado Corredor Morsch, em Santa Cruz do Sul, quase na divisa com a ERS-412, em Vera Cruz. O Portal Gaz acompanha com exclusividade a ação da equipe da 2ª Delegacia de Polícia (2ª DP) coordenada pelo delegado Alessander Zucuni Garcia. A Brigada Militar (BM) e o Instituto Geral de Perícias (IGP) também estão no local. A vítima tem envolvimento em ocorrência de tráfico de drogas em Salto do Jacuí, além de furto e roubo em Santa Cruz do Sul. Ele teria sido alvejado com pelo menos três disparos de revólver na cabeça. Natural da região Centro-Serra, morava em Santa Cruz do Sul desde 2020.



De acordo com o delegado Alessandro Zucuni Garcia, responsável pela investigação do caso, ao que tudo indica o indivíduo foi conduzido ao local para ser executado. “Um lugar que a pé não é caminho para lugar nenhum. Já coletamos aqui umas primeiras informações, vamos dar andamento de imediato às investigações para buscar elucidar de fato. Pelo que vimos no sistema ele já tinha morado em algumas outras cidades da região, mas, num primeiro momento a última ocorrência que tivemos acesso ele estaria residindo aqui em Santa Cruz”, concluiu.











gaz