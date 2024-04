Coudet admite que Inter ‘desmereceu’ o Juventude, próximo adversário na Copa do Brasil

Coudet não gostou de ter que enfrentar mais uma vez o Juventude, agora pela terceira fase da Copa do Brasil. Após a vitória sobre o Palmeiras, na noite de quarta-feira, ele admitiu que tinha o “pressentimento” de que o sorteio colocaria o algoz dos colorados no Gauchão mais uma vez no caminho do Inter.

“Era muito difícil que não fosse o Juventude. Conhecendo o Inter, estava na cara que seria ele. Vamos ter que jogar”, disse. Coudet também admitiu que o seu time minimizou equivocadamente as qualidades do adversário no Gauchão, que, após dois empates, em Caxias do Sul e no Beira-Rio, ficou com a vaga na final do Gauchão na cobrança de pênaltis.

“Às vezes, sinto que desmerecemos o rival. Hoje, ganhou (o Juventude venceu o Corinthians, também na quarta-feira, por 2 a 0, no Alfredo Jaconi). O futebol não é tão fácil. Conheço o sentimento do torcedor do Inter. Ele não aguenta mais as dificuldades, mas vamos tentar fazer da melhor maneira. Estamos convencidos que vamos brigar por títulos”, disse o técnico.

A definição do Juventude como próximo adversário do Inter na Copa do Brasil ocorreu na quarta-feira, em sorteio realizado pela CBF. As duas partidas serão disputados nas semanas de 1º e 22 de maio, sendo que o primeiro jogo será no Beira-Rio.









CP