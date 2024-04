Grêmio: saídas do meio do ano irão abrir folga financeira

Além da busca por contratações importantes para qualificar o elenco, o Grêmio, também, prepara saídas na janela de transferências da metade do ano. Entre elas, João Pedro Galvão e Lucas Besozzi, que não terá os seus contratos renovados.

Contratado por empréstimo do Fenerbahçe, da Turquia, em agosto do ano passado, JP Galvão não conseguiu performar com a camisa gremista. O camisa 11 chegou à Arena, inicialmente, para ser o reserva imediato de Luis Suárez, mas não entregou o esperado dentro de campo. O centroavante passou em branco em 2023 e só foi marcar nesta temporada.

Nem mesmo a saída de Luisito, que acertou com o Inter Miami, dos Estados Unidos, foi suficiente para João Pedro Galvão ganhar a confiança do torcedor no início do Gauchão. Como consequência, o Tricolor foi atrás de Diego Costa, que terminou o Estadual como artilheiro e foi escolhido como o melhor jogador.

Por ter um salário considerado alto para ser reserva e uma opção de compra de 3 milhões e euros (R$ 16,8 milhões, na cotação atual), João Pedro Galvão não terá o seu contrato renovado com o Grêmio e voltará ao clube turco no final de junho.

A outra saída que será confirmada é a de Lucas Besozzi. Contratado por empréstimo do Lanús, da Argentina, o atacante teve poucas oportunidades em Porto Alegre. Foram apenas 20 partidas pelo Tricolor e um gol marcado, na derrota para o Athletico-PR, no Brasileirão do ano passado. Em 2024, disputou oito jogos, sendo titular em apenas um deles. No demais, entrou no segundo tempo.

O camisa 22, inclusive, perdeu bastante espaço com as contratações de Pavón e Soteldo, e as promoções de Nathan Fernandes e Gustavo Nunes, oriundos das categorias de base do clube. Nos últimos duelos, nem tem figurado no banco de reservas. Com isso, o Grêmio não vai exercer a opção de compra do argentino e o devolverá ao Lanús.

Somente com a saída desses dois atletas, o Tricolor vai ganhar uma boa folga na folha salarial, dando espaço para as contratações que precisa. A principal prioridade é trazer zagueiros para resolver os problemas defensivos. Entre os nomes analisados está Yerry Mina, de 29 anos, do Cagliari, da Itália.











CP