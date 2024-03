Coudet lamenta eliminação do Inter no Gauchão e minimiza erros nos pênaltis: “Sou o responsável”

A noite de segunda-feira não acabou como o torcedor do Inter desejava. Depois de mais um empate contra o Juventude, o Colorado perdeu para a equipe de Caxias do Sul nos pênaltis e viu a classificação para a final do Gauchão outra vez escapar em casa — o terceiro fracasso consecutivo para chegar à decisão do Estadual.

O time de Eduardo Coudet saiu atrás no marcador ainda no primeiro tempo, mas cresceu na partida, buscou o empate e teve seu ímpeto freado na expulsão de Mauricio aos 27 da etapa final. Visivelmente cabisbaixo na entrevista coletiva, o treinador argentino assumiu a responsabilidade pela eliminação:

— Obviamente sou o responsável. Acho que poderíamos ter ganhado os dois jogos, mas é dar o mérito ao rival. Sinto que pelos detalhes não jogaremos a final. Ganhamos 10 jogos seguidos, empatamos dois jogos e ficamos fora nos pênaltis. Sentimos a dor, a bronca, por não poder dar a alegria de ir à final.

Além disso, reconheceu os méritos do Juventude, que conseguiu anular dois dos principais jogadores do Inter tanto no Alfredo Jaconi, quanto no Beira-Rio. Aránguiz e Alan Patrick ficaram apagados praticamente nos 180 minutos do confronto.

— Amanhã (terça) é outro dia. Voltar a trabalhar. Temos que botar a cara. Segue sendo uma temporada promissora. Sinto que poderíamos ter encontrado um funcionamento melhor de jogo. Não falo que foi uma grande partida. Não encontramos espaço para esses jogadores e não tínhamos circulação de bola. Os primeiros 30 minutos do segundo tempo foram muito bons. Estávamos bem, dominando, criando, praticamente jogando todo o tempo no campo do rival — analisou o comandante.

O pênalti que marcou a eliminação colorada foi batido por Robert Renan. Contratado no início do ano, o camisa 4 tentou “cavar”, mas teve sua cobrança defendida pelo goleiro Gabriel, do Juventude. Na coletiva, foi relembrado que o zagueiro bateu uma penalidade da mesma forma pela Supercopa da Rússia de 2023, quando acertou.

— Não sabia disso da Rússia. Na lista que passamos, foi até o sexto homem. Depois foram os jogadores que escolhiam. Não quero dar a responsabilidade para um jogador de 20 anos. Não falei com ele. Não poderia falar para ti sobre isso (sobre como ele está ou o que pensou).

Com todo elenco praticamente à disposição, o Inter volta a campo no dia 2 de abril, na Argentina, contra o Belgrano pela primeira rodada da Copa Sul-Americana, uma das principais obsessões do Colorado na temporada.









Fonte: GZH