Lotérica sofre prejuízo de R$ 90 mil após ser vítima de golpe

A Polícia Civil está investigando um caso de estelionato que causou um grande prejuízo a uma lotérica localizada no centro de Rio Pardo. Um total de R$ 90 mil foi perdido. O incidente ocorreu no dia 18 de março. Por volta das 11h30, a empresa recebeu uma mensagem de um indivíduo se passando pela proprietária da instituição financeira, com uma foto dela e do marido no perfil, através de um aplicativo de mensagens.

Nas mensagens, a pessoa solicitou que uma funcionária realizasse o pagamento de boletos que seriam enviados por um cliente. A suposta dona afirmou que receberia os pagamentos via Pix. Em seguida, o cliente entrou em contato por outro perfil e enviou os boletos a serem pagos, os quais foram baixados pela atendente da lotérica. Foram feitos vários pagamentos, todos no valor de R$ 2 mil, resultando em um prejuízo total de R$ 90 mil.

Após o intervalo, a funcionária verificou com o marido da proprietária se os Pix haviam sido recebidos. Foi então que perceberam que não havia nenhuma confirmação da proprietária e que haviam sido vítimas de um golpe. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia (DP) de Rio Pardo e está sob investigação.

Segundo o delegado Anderson Faturi, a Polícia Civil está buscando identificar os responsáveis. As mensagens trocadas entre a vítima e o autor, assim como informações sobre as contas pagas, estão em posse dos agentes da Seção de Investigação (SI) da DP de Rio Pardo. Os nomes dos envolvidos e da lotérica foram mantidos em absoluto sigilo pelas autoridades policiais.











Fonte: GAZ