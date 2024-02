Cratera na Rua 20 de Setembro na Noêmia, causa preocupação entre moradores e pais de alunos

Moradores e pais de alunos do bairro Noêmia, em Cachoeira do Sul, estão expressando sérias preocupações em relação a uma cratera localizada na Rua 20 de Setembro. A situação, segundo eles, não apenas representa um descaso com a segurança da população, mas também coloca em risco os estudantes da Escola Dinah Néri Pereira.

Parte da via, apresenta enorme cratera, area tornou-se praticamente intransitável, devido ao risco, gerando temores quanto à segurança dos alunos e de qualquer pessoa que utilize a rua à noite. A cratera, aumenta significativamente os riscos de acidentes.

Os denunciantes estão questionando a inércia da Prefeitura de Cachoeira do Sul diante da situação e questionam se as autoridades esperarão que alguém se machuque antes de tomar providências. Além disso, destacam a necessidade de uma intervenção por parte dos vereadores, ressaltando que a presença destes apenas em eventos escolares não é suficiente para resolver os problemas estruturais enfrentados pela comunidade.