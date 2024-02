Letreiro de entrada de Cachoeira do Sul encontra-se deteriorado há meses

O letreiro de concreto que marca a entrada do perímetro urbano de Cachoeira do Sul, localizado na rotatória pelo bairro Noêmia, tem sido alvo de vandalismo nos últimos meses. As letras que compõem o nome da cidade encontram-se quebradas e danificadas, deixando uma má impressão aos visitantes e moradores que passam pelo local.

A degradação do letreiro, que é uma das primeiras imagens que os visitantes têm da cidade, é motivo de preocupação para os cidadãos e autoridades locais. A deterioração deste importante marco urbano não apenas afeta a estética da entrada da cidade, mas também pode influenciar a percepção do público sobre o cuidado e a preservação do patrimônio local.

Diante desta situação, é necessário que medidas sejam tomadas para restaurar e preservar o letreiro, garantindo sua integridade e valor como símbolo da cidade. A população de Cachoeira do Sul espera que as autoridades responsáveis ajam prontamente para reparar os danos e impedir novos atos de vandalismo, assegurando a beleza e a representatividade deste importante elemento urbano.