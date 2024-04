Defesa Civil do RS entra em alerta diante de acumulados de chuva em diversas regiões

A Defesa Civil do Estado está em alerta, nesta segunda-feira, diante de acumulados de chuva e a possibilidade de granizo e ventos de até 80 km/h a partir de hoje. A chuva mais intensa atua, na noite de hoje, sobre o Oeste, Campanha, Sul, Centro, Missões e Noroeste. Há risco de queda de granizo na Campanha e Sul.





Cachoeira do Sul – Chuva 18ºC 25ºC 86.9mm 8 Km/h





Os acumulados variam entre 30 e 50 mm/dia, podendo passar isoladamente dos 90 mm/dia no Oeste, Campanha e Sul. No Sul e faixa Leste, os ventos sopram com velocidades em torno dos 40 aos 60 km/h, podendo passar dos 70 km/h e deixar o mar agitado.

Na terça-feira, 16, o avanço de uma frente fria sobre o RS favorece a chuva forte e pontualmente intensa acompanhadas de descargas elétricas e eventual granizo sobre a Campanha, Sul, Missões, Centro, Noroeste, Norte e Costa Doce. Os volumes variam entre 50 e 70 mm/dia na maioria das regiões, podendo passar isoladamente dos 120 mm/dia nas Missões, Centro, Noroeste, Sul, e parte da Campanha e Norte. Há risco de rajadas de vento em grande parte do Estado, variando entre 60 e 80 km/h, podendo isoladamente ultrapassar os 100 km/h durante o deslocamento das instabilidades.

A tendência é que na quarta-feira, 17, a atuação de uma massa de ar seco e frio favoreça o tempo estável com sol entre poucas nuvens. As temperaturas ficam mais baixas em comparação aos dias anteriores, com mínimas variando entre 8ºC e 14°C, enquanto as máximas ficam em torno dos 18ºC aos 24°C em praticamente todas as regiões do Estado.

A Defesa Civil gaúcha orienta que tais condições oferecem riscos decorrentes dos ventos fortes e chuvas pontualmente intensas, ocasionando rápidas elevações dos níveis em arroios, córregos, pequenos riachos e regiões ribeirinhas, assim como lenta elevação dos rios principais, alagamentos pontuais nos perímetros urbanos e, ainda, deslizamentos e quedas de barreira.