Grêmio vence o Gre-Nal pelo Brasileirão feminino e Inter segue na zona do rebaixamento

O Grêmio levou a melhor no primeiro Gre-Nal feminino do ano. O Tricolor venceu as Gurias Coloradas por 2 a 0, no Estádio do Sesc, ontem à noite, pela 5ª rodada do Brasileirão Feminino. Ludmila e Dayane Rodriguez marcaram os gols gremistas. Com o resultado, o Tricolor sobe para o 6º lugar, enquanto as coloradas seguem em 14º, na zona de rebaixamento.



No primeiro tempo, as Gurias Coloradas começaram pressionadas pela equipe de Thaissan Passos. As tricolores valorizaram a posse de bola com uma marcação alta e jogadas rápidas no meio de campo. A primeira chegada foi das Gurias Gremistas com a atacante Ludmila, que arrematou forte para o gol, mas acabou desperdiçando com um chute pelo lado. O Grêmio seguiu pressionando e a segunda chance também foi do lado azul, com Raquel Fernandes, recebendo na entrada da área, mas, concluindo à direita da meta.



Depois de muita pressão do lado tricolor, o Grêmio balançou as redes aos 20 minutos. Após cobrança de falta de Raissa Bahia para dentro da área, Ludmila desviou de cabeça e abriu o placar no clássico Gre-Nal, consolidando o que já era um domínio azul em campo. Com o gol, o Grêmio deu uma recuada e a reação colorada começou a aparecer. Logo na sequência, Tamara recebeu na área e bateu firme no canto, mas Lorena, afirmada pelas boas atuações na Seleção Brasileira, fez a defesa.



O Inter não levou mais perigo ao gol gremista no primeiro tempo. Do outro lado, o Grêmio continuou pressionando e quase ampliou antes do intervalo, quando Giovaninha foi lançada e bateu da entrada da área, mas a bola bateu na trave e vai para a lateral.



O Inter de Jorge Barcellos voltou diferente para o segundo tempo. O técnico optou por tirar Letícia Monteiro e colocar a atacante Yenny Acuña para ter mais efetividade do meio para frente. Também saiu Roberta Schroeder para a entrada da também atacante Analuyza. Do outro lado, Thaissan também fez alterações no início da segunda etapa. Retirou Tayla para a entrada de Stephanie Brito e a autora do gol Ludmila por Shashá, para manter a velocidade do ataque.







EQUILÍBRIO NA ETAPA FINAL, MAS VITÓRIA AMPLIADA



O Inter até conseguiu criar mais no segundo tempo, mas não levou muito perigo ao gol de Lorena. Belén Aquino tentou igualar o placar com uma cobrança de falta perto da entrada da área, mas a defesa ficou tranquila para a goleira gremista. Aos 31 minutos, veio a chance mais perigosa do lado colorado. Em cobrança de escanteio de Belén Aquino, a bola desviou na zaga gremista e foi para linha de fundo, passando rente ao gol. Depois de algumas investidas da equipe de Jorge Barcellos, a técnica gremista optou por reforçar o meio de campo, com a saída de Caty e a entrada de Manu Balbinot. Além disso, entrou Rafa Levis para a entrada de Raquel Fernandes.

Mesmo sem tanto poder ofensivo na segunda etapa, o Grêmio ampliou e selou a vitória tricolor aos 37 minutos. Depois de Rafa Levis tentar o chute e a bola explodir na zaga, a sobra ficou para Dayana Rodríguez, escapou em velocidade pela direita e bateu com categoria na saída de Mayara, determinando os 2 a 0, placar final da partida.

CAMPEONATO BRASILEIRO FEMININO 2024



INTER: Mayara Nasbone, Roberta Schroeder (Analuyza); Bruna Benitez, Isa Haas e Katrine; Paty Llanos (Danny), Isabela Capelinha, Belén Aquino e Letícia Monteiro (Yenny Acuña); Tamara e Priscila. Técnico: Jorge Barcellos.

GRÊMIO: Lorena, Dani Barão, Tayla (Stephanie Brito), Mônica Ramos e Raíssa Bahia (Luana Spindler); Dayana Rodríguez, Raquel Fernandes (Rafa Levis) e Jessica Peña; Ludmila (Shashá), Caty (Manu Balbinot) e Giovaninha. Técnica: Thaissan Passos.

Árbitra: Rejane da Silva (RJ).

Local: Estádio do Sesc.

Gols: Ludmila e Dayana Rodríguez.