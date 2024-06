Defesa Civil já retirou mais duas famílias das margens do Rio Jacuí

A Defesa Civil de Cachoeira do Sul retirou mais duas famílias das margens do Rio Jacuí na manhã desta sexta-feira (21). Elas somam 7 pessoas e foram encaminhadas ao abrigo junto ao Centro de Formação da Igreja Santo Antônio. Uma família com 4 moradores já tinha sido retirada preventivamente no final da tarde de quarta-feira.

A ação retirada das famílias, todas moradoras do Bairro Cristo Rei, foi necessária devido ao aumento do nível do Rio Jacuí, que na manhã desta sexta-feira atingiu a cota de 22,30 metros junto à Barragem do Fandango.

A equipe da Defesa Civil segue em alerta e acompanhando o aumento das águas do Rio Jacuí e prontos para a retirada de mais famílias assim que for necessário.

22 FAMÍLIAS – O abrigo junto ao Centro de Formação da Igreja Santo Antônio estava no início da tarde desta sexta-feira com um total de 22 famílias e 57 pessoas. Muitas delas ainda não tinham conseguido retornar às suas casas devido a enchente do mês de maio, quando o Rio Jacuí chegou a cota de 29,55 metros.