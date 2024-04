O vereador Felipe Faller entregou nesta terça-feira (02) o comunicado da destinação de emenda parlamentar do Deputado Federal Bibo Nunes (PL), no valor de 379 mil reais, para a pavimentação de ruas no perímetro urbano de Cachoeira do Sul.

Receberam o documento a prefeita Angela Schuh e a secretária municipal de Governo, Celeni König, que agradeceram o vereador pelo empenho em benefício do município.

Fonte: Assessoria de comunicação Prefeitura Municipal de cachoeira do Sul