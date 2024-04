Homem descobre que há um mandado de prisão contra ele depois de comparecer à delegacia para entender por que estava sendo procurado

Uma prisão em Santa Cruz do Sul aconteceu de forma inusitada na manhã desta terça-feira, 2. Durante a Operação Proscriptus, a Brigada Militar, por meio da Força Tática, realizou buscas na casa de um homem de 23 anos com mandado de prisão em aberto, mas ele não foi encontrado no local. O pai do acusado informou que ele estaria na casa da namorada, porém não sabia o endereço.

Mais tarde, enquanto a equipe da BM estava na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) para registrar outra prisão realizada durante a mesma operação, o acusado apareceu para questionar por que estava sendo procurado. Os policiais então revelaram a existência do mandado de prisão em aberto. O indivíduo foi levado ao Hospital Santa Cruz (HSC) para exames e, em seguida, de volta à Delegacia para registrar a captura.

Ele já tinha antecedentes pelos crimes de roubo a estabelecimento comercial (duas vezes), roubo a veículo, roubo de celular, tráfico, posse irregular de arma de fogo e ameaça (duas vezes). A pena prevista é de 15 anos e 27 dias.

Preso havia ameaçado atendente de loja



O criminoso era investigado por um assalto a uma loja especializada em sapatos femininos , localizada na Rua Thomaz Flores, no Centro de Santa Cruz do Sul, ocorrido no dia 13 de março. Na ocasião, ele ameaçou a atendente do caixa, afirmando que havia uma arma de fogo na mochila, e roubou dois celulares, um iPhone 14 e um iPhone 11. Após o crime, ele fugiu a pé.