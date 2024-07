Dólar fecha em R$ 5,65, maior patamar em dois anos e meio; Ibovespa encerra em alta

O dólar fechou em alta nesta segunda-feira (1º), chegando a R$ 5,6527. É o maior patamar da moeda americana desde 10 de janeiro de 2022, quando custava R$ 5,6742. O Ibovespa, principal índice acionário da bolsa de valores brasileira, também fechou em alta.



Nesta segunda, investidores repercutem novas falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que voltou a criticar o Banco Central (BC), e continuam a monitorar o quadro fiscal do País.



Após ter criticado o BC do Brasil na última semana, o presidente voltou a tecer comentários, afirmando que o próximo presidente da instituição olhará para o Brasil “do jeito que ele é, e não do jeito que o sistema financeiro fala”.



“Eu tenho que, com muita paciência, esperar a hora de indicar o outro candidato, e ver se a gente consegue… ter um presidente do Banco Central que olhe o país do jeito que ele é, e não do jeito que o sistema financeiro fala”, acrescentou, destacando que “quem quer BC autônomo é o mercado”.





Lula ainda disse que preza pela responsabilidade fiscal e que inflação baixa é sua obsessão, usando como exemplo a decisão do governo de manter a meta para a evolução dos preços em 3%.



Além disso, novos dados econômicos dos Estados Unidos também ficam no radar.



O dólar fechou em alta de 1,15%, cotado em R$ 5,6527. Na máxima do dia, chegou aos R$ 5,6573. Com o resultado, acumulou avanço de 1,15% na semana; ganho de 1,15% no mês; e alta de 16,49% no ano. Na última sexta-feira, o dólar teve alta de 1,46%, cotado a R$ 5,5884.



Já o Ibovespa fechou em alta de 0,69%, aos 124.765 pontos. Com o resultado, acumulou alta de 0,69% na semana;

ganhos de 0,69% no mês; e perdas de 7,02% no ano. Na última sexta-feira, o Ibovespa teve queda de 0,32%, aos 123.907 pontos.