Dorival tem sua situação na Seleção Brasileira definida

No último sábado (6), a Seleção Brasileira foi eliminada pelo Uruguai nos pênaltis e deu adeus à Copa América. Segundo a ESPN, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, garantiu que Dorival segue no comando da amarelinha.



O presidente Ednaldo entende que o trabalho está em sua fase inicial e o objetivo imediato é a recuperação nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.





Dorival fica?



O presidente da CBF confessou que a Copa América foi um período importante para que o treinador entendesse a dinâmica, os jogadores, e projetou otimismo para a Seleção.



“É um trabalho que está iniciando e com uma renovação que ele está implantando na seleção brasileira. (A preparação para a Copa América) Foi um período que foi importante, porque houve mais tempo em que (Dorival e jogadores) tiveram essa convivência. Normalmente, essas convocações são tempos curtos, mas agora deu pra ele observar bastante e tirar (conclusões) daquilo que ele pode estar fazendo sempre”, disse Ednaldo.



Eliminatórias

Por fim, o dirigente reforçou o foco nas Eliminatórias e afirmou que Dorival, juntamente à sua comissão técnica, estão conscientes de seu trabalho.



“Daqui dois meses tem eliminatórias e o projeto é exatamente esse: de continuar (com Dorival), entendendo, intensificado e trabalhando. E o objetivo agora de eliminatórias, temos jogos setembro, outubro e novembro, são seis jogos. É o ciclo de Copa do Mundo, e ele está com toda a sua comissão técnica bastante consciente daquilo que foi feito”, finalizou.



Próximo confronto



Agora, a Seleção Brasileira entrará em campo apenas em setembro, contra o Equador. Com sete pontos, o Brasil figura a 6ª posição nas Eliminatórias.