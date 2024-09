Elon Musk Comenta sobre “Tecnologia” e “Magia” no Dia do Retorno Parcial do X no Brasil

O bilionário Elon Musk, proprietário da rede social X (antigo Twitter), compartilhou uma mensagem intrigante na madrugada desta quarta-feira (18), após a plataforma retornar parcialmente ao funcionamento no Brasil. Musk afirmou: “Qualquer mágica suficientemente avançada é indistinguível da tecnologia”, refletindo sobre a complexidade das inovações atuais.

Os usuários brasileiros foram pegos de surpresa com a reativação limitada do X, que estava fora do ar no país desde o final de agosto. Apesar de ainda apresentar restrições, a rede social voltou a ser acessível a alguns usuários.



Anatel e Atualizações Tecnológicas

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) está atualmente investigando as causas do problema e enviará um relatório ao Supremo Tribunal Federal (STF). O ministro Alexandre de Moraes e o STF aguardam as explicações da Anatel antes de se manifestarem.

A Abrint (Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações) esclareceu que o retorno do X foi resultado de uma atualização no aplicativo que dificultou o bloqueio da plataforma no Brasil. Segundo a associação, essa atualização ocorreu durante a noite e alterou o sistema da rede social, associando os endereços IP ao serviço Cloudflare.

O Cloudflare, por sua vez, torna os IPs dinâmicos e entrelaça os endereços eletrônicos com serviços de outras plataformas digitais, como bancos. “A mudança para o Cloudflare torna o bloqueio do aplicativo muito mais complicado. O novo sistema utiliza IPs dinâmicos que mudam constantemente. Muitos desses IPs são compartilhados com serviços legítimos, tornando impossível bloquear um IP sem afetar outros serviços”, explicou a Abrint em nota.

Desafios para o Bloqueio

A principal dificuldade em bloquear o Cloudflare reside no fato de que qualquer interrupção no serviço pode gerar um efeito dominó, afetando diversas outras plataformas que dependem dessa infraestrutura. Com a evolução das tecnologias de conectividade, a discussão sobre privacidade e segurança na internet continua a ser um tema de grande relevância no Brasil e no mundo.

Com Ajuda da Cloudflare, Anatel Ordena Novo Bloqueio ao X sem Afetar Outros Serviços

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) emitiu, na noite desta quarta-feira (18), notificações para cerca de 20 mil operadoras e provedores de internet, determinando novamente o bloqueio do acesso ao X (antigo Twitter), após a plataforma retomar suas operações no Brasil. A medida ocorre em cumprimento à ordem judicial do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que havia determinado a suspensão da rede social.

De acordo com informações divulgadas pelo portal UOL, a Anatel contou com o suporte da empresa norte-americana Cloudflare, que estaria sendo utilizada pela plataforma de Elon Musk para contornar o bloqueio imposto pela Justiça brasileira. A Cloudflare, que funciona como um intermediário na conexão entre usuários e servidores, “isolou” o tráfego do X, permitindo que o bloqueio fosse aplicado sem afetar outras instituições e empresas que compartilham a mesma rede.

Sem esse isolamento, o bloqueio poderia derrubar também o acesso a sites de bancos, empresas privadas e até mesmo do próprio Supremo Tribunal Federal. A expectativa da Anatel é que as operadoras de internet consigam efetuar o bloqueio do X até a manhã desta quinta-feira (19).

O bloqueio da rede social foi ordenado pelo ministro Alexandre de Moraes em 30 de agosto, após o X descumprir ordens judiciais emitidas pelo STF. A decisão inclui uma multa diária de R$ 50 mil para qualquer pessoa ou empresa que tente driblar o bloqueio por meio de tecnologias como VPNs.

Em comunicado, a Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações (Abrint) explicou que o X alterou sua estrutura de rede, passando a utilizar servidores da Cloudflare, o que dificulta o bloqueio da plataforma. Essa mudança envolve o uso de IPs dinâmicos e mascaramento do IP original da rede social, complicando as tentativas de suspensão do serviço.

O Cloudflare é amplamente utilizado como um serviço de segurança e desempenho para sites, protegendo-os contra ataques cibernéticos e melhorando a velocidade de carregamento de páginas. Devido à sua importância para o funcionamento de inúmeros sites, bloquear o serviço diretamente geraria implicações significativas, afetando diversos domínios essenciais.

A Anatel, no entanto, mantém a ordem de bloqueio ao X, enquanto o impasse jurídico sobre o cumprimento das decisões do STF continua em aberto.

