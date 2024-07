Em crise, Grêmio faz pior sequência no Brasileirão e vê situação difícil na tabela

A derrota por 1 a 0 para o São Paulo coloca o Brasileirão de 2024 na história do Grêmio. Além de ser 10ª derrota na competição, o péssimo início no campeonato é a pior arrancada do clube na história. Três anos atrás, quando o Tricolor acabou rebaixado, somou 13 pontos nas primeiras 15 partidas. Agora, são apenas 11.



Em 18º lugar, e na frente apenas de Atlético-GO e Fluminense na tabela, o mês de julho será fundamental para a briga contra o Z-4.



Os dois próximos compromissos são contra adversários diretos. Neste domingo, o confronto será contra o Vitória no Estádio Centenário. Depois o Grêmio viaja a São Paulo para enfrentar o Corinthians no dia 25 de julho.



— Tivemos dois tempos distintos. Tivemos uma dificuldade de encaixe na marcação no primeiro tempo — analisou Alexandre Mendes, que comandou o Grêmio no lugar de Renato Portaluppi.



Com fortes sintomas gripais, Renato chegou com a delegação no Morumbi. Mas o técnico não estava em condições de ser o responsável por passar orientações ao time na beira do gramado. Muito debilitado, o treinador viu a partida do vestiário. E segundo Reinaldo, foi o técnico que falou com os jogadores durante o intervalo.



— Renato nos cobrou no intervalo para entrarmos no segundo e pressionar a equipe deles. Fizemos um primeiro tempo muito abaixo, deixamos a equipe deles jogarem. Ficou difícil. Acabamos encurralados. Mas o Renato falou que tínhamos que jogar, querer a bola. E fizemos isso. No primeiro tempo não encaixou — disse o lateral.



Nas explicações do resultado, Alexandre Mendes disse que a ideia era atrair o São Paulo para explorar o contra-ataque.



— A partir do momento que você tem um gol, precisa tomar uma atitude. A estratégia era para usar a velocidade do Soteldo e do Pavon. Não conseguimos encaixar a nossa marcação. E no segundo tempo marcamos melhor e o São Paulo quase não teve situações construídas. Construímos bastante e tivemos situações claras de gols — disse o técnico interino.



A situação só não é pior pelos resultados paralelos da 17ª rodada. A derrota do Vitória para o Fortaleza mantém a distância de quatro pontos para o clube baiano, primeiro time fora do Z-4. E como o Vasco bateu o Atlético-GO, o Tricolor segue em 18º lugar.



— É chato. Até difícil de falar neste momento. Fizemos um grande segundo tempo, mas não soubemos aproveitar as oportunidades que criamos. Temos que pensar em ganhar o jogo em frente a nossa torcida. É um momento difícil. O próximo jogo será uma final para nós — analisou Marchesín.



Contratados e retornos



Mesmo com os reforços contratados, o Grêmio ainda deve ter poucas opções a mais para enfrentar o Vitória neste domingo. Matías Arezo, Miguel Monsalve e Alexander Aravena ainda estão concluindo os trâmites burocráticos. O departamento jurídico do clube trabalha para inscrever o trio na CBF, mas existe pessimismo de que será possível concluir todo o processo a tempo.



O retorno garantido do departamento médico é Edenilson. O meio-campista está liberado após reclamar de dores musculares e deve estar à disposição de Renato Portaluppi na próxima rodada do Brasileirão. Jemerson será reavalivado e poderá fazer sua estreia.

Após cumprir suspensão, Kannemann também será alternativa para o sistema defensivo.