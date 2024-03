EMEF Nossa Senhora de Fátima reforma salas de aula com a colaboração de parceiros

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora de Fátima, localizada na Mineração, apresentou à comunidade no domingo, 24, a reforma do piso de 4 salas de aula, entre outras melhorias realizadas no espaço da escola. O evento foi prestigiado pela prefeita Angela Schuh, secretária de Educação Solanje Louzada, secretários do Governo Municipal, presidente da Câmara de Vereadores Ronaldo Trojahn, estudantes, professores e comunidade escolar.

Segundo a diretora Roberta Porto, a obra só foi possível graças ao envolvimento da comunidade escolar e doações das empresas parceiras, como Todesmade e CMPC Celulose. O valor total da obra foi de R$ 34 mil, sendo que R$ 5,8 mil foram da Autonomia Financeira, R$ 8,7 mil de doações e R$ 19.975 de promoções da escola.

Além da reforma do piso das 4 salas de aula, a escola apresentou a pintura interna de todas as salas e está concluindo a pintura externa e da fachada do prédio, além da revitalização da pracinha e reforma do pergolado.

Também no domingo, a CMPC realizou a entrega de materiais esportivos e escolares para a escola. A empresa, que este ano é patrocinadora do Campeonato Gaúcho de Futebol, fez a doação de coletes e bolas de futebol, além de cadernos, para uso dos estudantes. Para marcar a cerimônia de entrega, houve uma partida de futebol simbólica entre a comunidade escolar e foram feitos registros que irão compor vídeos transmitidos durante os intervalos dos jogos do Gauchão.

















Fotos: Alexandre Cassol

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Cachoeira do Sul