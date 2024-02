Endrick erra pênalti, Brasil perde para o Paraguai e se complica no Pré-Olímpico

A vaga brasileira nos Jogos Olímpicos de Paris está ameaçada. O Brasil arrancou com derrota por 1 a 0 para o Paraguai no Quadrangular Final do Pré-Olímpico na tarde desta segunda-feira em Caracas.

O resultado deixa a Canarinho na lanterna e de olho no duelo entre Venezuela e Argentina, que ainda jogam na rodada. Os dois primeiros se classificam para as Olímpiadas.

Mais uma vez, o time do técnico Ramon Menezes não teve uma boa atuação e sofreu para criar lances ofensivos durante os 90 minutos. Endrick perdeu um pênalti na primeira etapa. Nos minutos finais, o Paraguai marcou o gol da vitória com Peralta e se segurou durante todo segundo tempo. Na próxima rodada, o Brasil enfrenta a Venezuela, na quinta-feira, às 20h.

Castigo no fim

O Brasil de Ramon Menezes mais uma vez teve uma atuação insuficiente na primeira etapa diante do Paraguai. Os paraguaios controlaram a posse de bola, trocaram passes e insistiam nos cruzamentos. O Brasil teve algumas chances em lances fortuitos, mas claros. O atacante Endrick, aos 14, driblou o goleiro, e não bateu, dando tempo para a defesa se recuperar.

O goleiro Mycael brilhou em finalização de Perez, da pequena área, aos 24 minutos. A principal oportunidade brasileira surgiu aos 25 minutos. Endrick foi derrubado na área e sofreu um pênalti. Na cobrança, porém, o camisa 9 bateu fraco e o goleiro defendeu.

Mycael apareceu mais uma vez aos 33. Na base do “latereio”, a bola ficou Perez que de cabeça obrigou o goleiro a efetuar bela intervenção aos 33. A Canarinho voltaria a falhar na hora fatal na reta final. Endrick ganhou a bola dentro da área e tocou para John Kennedy que de chapa finalizou para fora.

Os desperdícios custaram um preço alto. Em outra sobra, Viera lançou para área, a defesa errou na linha de impedimento e Peralta tocou de cabeça cara a cara com Mycael. Desta vez, o goleiro brasileiro nada pode fazer e o Paraguai garantiu a vantagem aos 46 minutos.

Zero inspiração

Foram 15 minutos em que nada de positivo aconteceu para o Brasil na arrancada do segundo tempo. Diante deste cenário, Ramon Menezes colocou o atacante Gabriel Pec na vaga do lateral Rikelme para tentar reagrupar o espaçado time em campo.

As alterações não surtiram efeito e Marquinhos foi o escolhido para o lugar de Pirani, de discreta atuação. Ronald, do Grêmio, entrou no jogo, mas também pouco contribuiu sendo improvisado na lateral.

Mesmo atrás no marcador, o Brasil não controlou o Paraguai em nenhum momento do jogo e nem sequer criou oportunidades para igualar o marcador. Foi Mycael quem evitou um resultado até pior para os brasileiros.

Quadrangular Final – 1ª rodada

Brasil

Mycael; Khellven (Ronald), Arthur Chaves, Lucas Fasson e Rikelme (Pec); Bruno Gomes, Andrey Santos e Gabriel Pirani (Marquinhos); John Kennedy e Endrick.

Paraguai

Ángel González; Alan Núñez, Ronaldo de Jesus, Gilberto Flores e Rivas (Parzajuk); Peralta, Wilder Viera, Diego Gómez e Leguizamón; Marcelo Fernández (Cantero) e Marcelo Pérez (Cardozo).

Gols: Peralta (46min/1°T)

Cartões amarelos: Marcelo Fernandez (Paraguai) Marquinhos, Arthur Chaves e Lucas Fasson (Brasil)

Local: Estádio Brígido Iriarte, em Caracas, na Venezuela, às 17h