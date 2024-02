DIRETÓRIO ESTADUAL DO PSDB REFERENDA CANDIDATURA PRÓPRIA TUCANA EM CACHOEIRA

As lideranças municipais do PSDB de Cachoeira do Sul, a presidente Dulce Lopes, o vereador Magaiver Dias líder de bancada e o pré-candidato Leandro Balardin, participaram nesta segunda-feira, 05/02, junto a sede estadual do partido em Porto Alegre, de reunião com a presidente estadual dos tucanos, Paula Mascarenhas (prefeita de Pelotas), na qual ela referenda e apoia a candidatura própria do partido ao pleito municipal.

Conforme Mascarenhas, ela vê cenário positivo e acredita no sucesso tucano em 2024. “O PSDB de Cachoeira é formado por pessoas muito qualificadas, somada a grande mobilização partidária e os bons números das últimas pesquisas, acredito que o PSDB tem tudo para obter êxito no pleito local”, finalizou.

Filiações

O partido prepara um grande evento para filiações de lideranças locais e apoio ao pleito de outubro. “O PSDB vive um grande momento, muitas pessoas estão se filiando a grande família tucana, muitas lideranças e empresários locais devem assinar a ficha muito em breve”, destacou a presidente Dulce Lopes.

Foto: Ascom PSDB-RS