Equipe que coordenará a obra da Ponte do Fandango se apresentou à Prefeita

A Prefeita Angela Schuh recebeu a visita da equipe que vai coordenar a obra da Ponte do Fandango. No encontro estiveram o coordenador de engenharia da obra, Augusto Tozzi, Gilberto Gheller, calculista e projetista, acompanhados da cachoeirense Jéssica de Oliveira, engenheira acompanhará a obra durante sua execução.



O projeto de reforma da Ponte do Fandango está em fase final de elaboração e já com avaliações in loco. A vencedora da licitação aberta pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) foi a Construtora Cidade, de Porto Alegre.

De acordo com Tozzi, a obra de fato deve começar no próximo mês de março. A expectativa é que no final deste ano de 2024 um dos lados da pista já esteja concluído, o que permitirá que a capacidade da ponte passe de 24 para 45 toneladas.