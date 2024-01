Prefeita define novo valor da passagem de ônibus

A prefeita Angela Schuh assinou na tarde desta quinta-feira (25) o Decreto 11/2024 com o reajuste da tarifa do transporte coletivo urbano de Cachoeira do Sul. O novo valor passa a vigorar a partir da próxima segunda-feira (29), passando de R$ 5,60 para R$ 6,00. A passagem para estudantes terá o valor de R$ 3,00

A TNSG, prestadora do serviço, havia feito um pedido de reajuste da passagem. O Conselho Municipal de Transportes havia aconselhado que o valor fosse de R$ 6,35. No entanto, após ouvir a opinião do Conselho e ainda representantes da comunidade, ela definiu pelo valor de R$ 6,00.

“Devido a importância do tema e impacto que ele exerce na comunidade, eu não podia ser pautada por pressões externas e por isso agi com cautela nesta definição”, explicou a prefeita ao assinar do decreto.