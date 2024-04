Estreia desafortunada do uniforme novo do Internacional: Três Partidas, Três Empates

Em uma série de eventos desanimadores, a estreia do uniforme novo do Internacional trouxe consigo uma sequência de resultados igualmente decepcionantes. Desde a adoção do novo uniforme, o clube enfrentou três desafios, todos resultando em empates.

Após a estreia contra o Juventude na primeira partida da semifinal do Gauchão, em que o Internacional empatou em 0x0 em Caxias do Sul, a segunda partida ocorreu em Porto Alegre, terminando com um empate em 1×1 (5×6 nos pênaltis).

Além disso, pela Copa Sul-Americana, o Internacional empatou em 0x0 contra o Belgrano na Argentina, estendendo assim a sequência sem vitórias após a estreia do novo uniforme.

Esses resultados têm levantado questionamentos sobre o impacto do uniforme na performance da equipe, deixando os torcedores preocupados quanto a “BOA SORTE” do Internacional com o uniforme desenvolvido para a temporada 2024, última vitória colorada foi contra o Nova Iguaçu utilizando o uniforme da temporada passada.







Fotos: Divulgação S.C.Internacional