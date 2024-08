Expointer conhece os últimos campeões das raças ovinas

A quarta-feira, 28 de agosto, marcou a etapa final dos julgamentos de ovinos na 47ª Expointer, em Esteio (RS). Entraram em pista 148 reses das raças Dorper, White Dorper, Santa Inês, Lacaune e Hampshire Down, dentre os quais foram eleitos os últimos grandes campeões do evento promovido pela Associação Brasileira de Criadores de Ovinos (Arco).



O criador Rafael Ramos Lisboa, da Cabanha Aroeira, de Cachoeira do Sul, destaca que a premiação traz consigo a possibilidade de novos negócios. “Para nós é de suma importância os resultados favoráveis, principalmente uma Expointer, uma nacional da raça, uma Fenovinos, porque além de enaltecer o trabalho feito lá na fazenda, lá na cabanha, é a maior vitrine, a maior vitrine para posteriormente colher os frutos, que é o fator principal, a questão comercial. Graças a Deus, a Cabanha vem conquistando há vários anos, desde 2016, os principais campeonatos das variadas exposições e estamos colhendo os bons frutos”, disse o proprietário do macho adulto Dois 227, grande campeão da raça Hampshire Down



Conhecido como um grande entusiasta da criação de ovinos da raça francesa Lacaune no Rio Grande do Sul, o produtor Homero Miguel diz que as conquistas aumentam a visibilidade da raça e ainda impulsionam projetos de melhoria genética – tanto na manutenção da raça pura, para incrementar a produção de leite, queijos e iogurtes, quanto em cruzamentos interraciais que promovam a melhoria da carcaça.



“A sensação de ser premiado ou não, a mim, não envolve muito, mas sim o crescimento do setor produtivo de leite. Além disso, a Lacaune, combinando com a raça Poll Dorset, em vários testes que fizemos, rende uma carne muito saborosa. Então a ideia é misturar, aproveitar a raça pura e usar para a carne o meio sangue”, conta o dono do Rancho Miguel, que produziu o TE01, grande campeão macho da raça Lacaune.