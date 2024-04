Farsul denuncia irregularidades em terras da reforma agrária no Rio Grande do Sul

A Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul) apresentou denúncia e pediu ao Ministério Público Federal no Rio Grande do Sul (MPF/RS) para apurar irregularidades e ilegalidades no uso de lotes destinados à reforma agrária no Estado.

O documento assinado pelo presidente da Farsul, Gedeão Pereira, foi entregue pessoalmente por diretores da Farsul e pelo deputado federal Zucco ao procurador-chefe do MPF/RS, Felipe da Silva Müller, nesta segunda-feira, em Porto Alegre.

De acordo com o diretor e coordenador da Comissão de Assuntos Fundiários e Segurança Rural da Farsul, Paulo Ricardo Dias, atualmente, 34% dessas glebas estão nas mãos de terceiros, especialmente em Hulha Negra, Candiota e Aceguá. “Os lotes são irregulares, abandonados, adquiridos por procuração e sem a autorização do Incra”, afirma Dias.









Fonte: Farsul