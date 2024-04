Fenarroz convida governador em exercício Gabriel Souza para a 24ª edição da feira

Na tarde desta quarta-feira, 17 de abril, a Executiva da Fenarroz (Feira Nacional do Arroz) esteve em Porto Alegre para uma reunião no Palácio Piratini, a fim de convidar o governador em exercício, Gabriel Souza. A feira, que é um dos principais eventos do calendário agrícola do estado, acontecerá entre 28 de abril e 02 de junho no Parque da Fenarroz, em Cachoeira do Sul.

O convite foi entregue por Tomaz Santa Cruz Arbelo Neto, Presidente da Feira; acompanhado por Rogério Vilnei Brandt, Vice-Presidente de Finanças; Luizinho Bóz, Diretor de Patrimônio; e Edson Moraes, Diretor de Captação.

A reunião também contou com a presença do deputado estadual licenciado e secretário de Estado de Desenvolvimento Social, Beto Fantinel, destacando o apoio político ao evento.

A Fenarroz é reconhecida por sua relevância para o agronegócio nacional, servindo como vitrine para inovações tecnológicas e tendências do setor. Além disso, proporciona um ambiente ideal para realização de negócios significativos, troca de informações e discussões pertinentes, promovendo o intercâmbio de conhecimento e contribuindo para o avanço do agronegócio no Brasil.