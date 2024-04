Frente fria traz chuva e temporais localizados ao RS nesta quinta-feira

O avanço de uma frente fria traz aumento de nuvens e chuva para a maioria das regiões do Rio Grande do Sul nesta quinta. Chove desde cedo no Oeste e no Sul. No decorrer do dia, a instabilidade avança, com chuva em Porto Alegre e na maior parte das cidades do interior, que ainda podem ter algumas horas de sol e nuvens antes da instabilidade.

Fortes áreas de instabilidade na dianteira da frente fria se formaram no Centro da Argentina e no Uruguai nesta quarta-feira, enquanto o sol ainda predominava no Rio Grande do Sul. A instabilidade começou a ingressar no Estado pela fronteira com o Uruguai.

No decorrer desta quinta-feira, a instabilidade avança para o Norte e atinge as demais regiões do território gaúcho. De acordo com a MetSul Meteorologia, o maior risco no momento inicial, no começo do dia de hoje, será de chuva forte em pontos isolados no Oeste e no Sul com possibilidade de raios e ocasionais temporais isolados de vento e granizo.

Quaisquer ocorrências de tempo severo tendem a ser pontuais, não se projetando tempestade para a grande maioria das cidades gaúchas.

Em pontos mais ao Norte e ao Nordeste do Estado, perto de Santa Catarina, a chuva deve chegar somente na sexta-feira. Com a chuva, a temperatura pouco se eleva no Sul, mas em setores do Noroeste, do Norte e do Nordeste gaúcho será outro dia quente e com calor.

Em Porto Alegre, o dia começa com sol, mas a chuva deve chegar no decorrer do dia. A mínima será de 21ºC e a máxima, de 26ºC.



Mínimas e máximas pelo RS:



Cachoeira do Sul 19°C / 26°C

Torres 21ºC / 30ºC

Caxias do Sul 20ºC / 26ºC

Rio Grande 20ºC / 23ºC

Santa Maria 21ºC / 25ºC

Santa Rosa 23ºC 28ºC











Fonte: MetSul Metereologia