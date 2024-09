Frente fria traz chuva para o RS nesta quarta-feira

Uma frente fria muda o tempo no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira, com aumento de nuvens e chuva na maioria das regiões até o final do dia. O sistema frontal é impulsionado por uma massa de ar frio que vai trazer temperatura mais baixa no final desta semana com madrugadas frias e mesmo chance de geada.



A previsão do tempo para hoje é de temperaturas entre 12° e 18° e com possibilidade de chuva a qualquer momento em Cachoeira do Sul – RS.



A mudança no tempo começa ainda durante a primeira metade do dia. A frente fria se intensifica de manhã entre o Oeste e o Sul do estado com chuva em diversas localidades. Nas demais regiões, o sol aparece com nuvens em parte do dia com aumento de nebulosidade e presença de fumaça.



Em algumas cidades do Norte e do Nordeste gaúcho, a chuva apenas deve chegar à noite ou no começo da madrugada da quinta. Há possibilidade de chuva moderada a forte em diversas localidades, mas não são esperados acumulados de precipitação muito altos. Grande parte dos municípios deve ter entre 10 mm e 30 mm com marcas localmente superiores. Não são descartados alguns temporais isolados com queda de granizo e vento forte, mas o risco de tempo severo não é alto.



Como a instabilidade ocorre com uma grande quantidade de fumaça sobre o Estado, pode se repetir chamada chuva preta, o que já ocorreu no fim de semana, que é quando a fuligem em suspensão na atmosfera se junta à chuva.



A tendência é que ar mais seco e frio ingresse no Rio Grande do Sul ao longo da quinta-feira, afastando a frente fria e a instabilidade com a melhora do tempo e o retorno do sol com nuvens para a maioria das localidades.



Confira as mínimas e máximas para esta quarta-feira:

