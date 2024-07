Frio e chuva, inverno não dá trégua para o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira

O frio deve seguir intenso nesta quarta-feria no Rio Grande do Sul, mas sem registrar marcas tão extremas como as desta terça-feira. Novamente, o Oeste e o Sul gaúcho anotarão as menores mínimas do dia. O sol até aparece com nuvens nestas regiões, mas no Centro, Norte e Nordeste gaúcho são esperadas nuvens e chuva. Chuva deve ser ainda mais forte na Serra, região metropolitana e no Litoral Norte.



A previsão do tempo para hoje é de temperaturas entre 5° e 10° e com possibilidade de chuva em Cachoeira do Sul – RS.



Na segunda metade desta semana, o frio deve seguir. As menores mínimas seguirão no Oeste, Campanha e Serra do Sudeste. Na sexta e no sábado, um reforço de ar polar volta a intensificar o frio, especialmente no Oeste e no Sul. As duas madrugadas, em particular a da sexta, novamente terão marcas por demais baixas com possibilidade de até -5ºC ou menos na Serra do Sudeste.





Terça-feira teve recorde de frio



Frio extremo e com intensidade que raramente se viu na história recente foi registrado no Oeste, Centro e, especialmente, no Sul gaúcho no começo da terça-feira, marcando o pico de força da onda de frio. O frio se concentrou nestas regiões pelo tempo aberto e seco. A estação meteorológica de baixada em Pinheiro Machado, na Serra do Sudeste, registrou impressionantes 9,1ºC negativos, a mínima do ano no Estado e no Sul do Brasil. Mesmo à tarde o frio não deu trégua com marcas atípicas para o horário, tão baixas quanto 1ºC em Gramado às 15h.