Gauchinho promove torneio do dia da criança e pretende jogar torneio Internacional em 2025

O Projeto Social do Gauchinho vai promover a festa do dia da criança neste domingo (13), a partir das 9h no Centro Esportivo Municipal. A festa vai contar com o apoio da Casa do Crepe que vai fazer crepes na hora para a gurizada, vamos contar com os famosos cachorros quentes do Vini e da Lara, vamos tem um carrinho de picolé para distribuir para nossos alunos, além de refrigerantes, doces e salgados que os pais irão levar.



Neste domingo haverá jogos, entrega de medalhas para todas as crianças, muita diversão e um lanche muito especial, podem participar meninas e meninos de 5 a 20 anos, que fazem parte do Projeto Social do Gauchinho ou que irão conhecer o trabalho pela primeira vez.



A Diretoria do Gauchinho à partir dos próximos treinos irá começar a selecionar as crianças de algumas categorias para treinos mais específicos inclusive em outros dias da semana para se preparar pra disputa de torneio e campeonatos municipais e estaduais, também vamos buscar patrocínio e recursos para tentar participar de um torneio internacional em 2025, os professores Cacau, Darta e Buiu já estão em contato para irmos jogar a Iber League, que é uma competição Internacional, com jogos na América do Sul, Europa (Portugal e Espanha) e Oceania, onde os jogos começam regionalizados no Brasil por estado e conforme a equipe vai avançando vai viajando mais longe, há uma final mundial inclusive com sede a ser definida.



“Como parte dos recursos pretendemos sensibilizar o Deputado Federal Pompeo de Mattos para destinar R$ 400 mil reais ao Projeto ainda em de 2024, na esfera municipal buscamos o apoio da Câmara de Vereadores onde o Projeto tem o apoio incondicional do Vereador Dudu Moyses que já destinou R$ 80 mil reais ao Projeto, vamos buscar ampliar os valores junto ao vereador, também pretendemos reunir com o poder executivo e falar com o Prefeito eleito Balardim, para destinar recursos para o maior Projeto Social de Cachoeira do Sul, queremos que o Mundo conheça o Gauchinho e o município de Cachoeira do Sul”. Ressalta o Diretor do Projeto Social Robson Alves.