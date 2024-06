Ginástica Junina nos Bairros: Prefeitura promove saúde e bem-estar através da SMTEL

A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer (SMTEL), está em ritmo junino, nos grupos de ginástica nos bairros.

O projeto se destaca pela importância dos exercícios físicos na qualidade de vida, contribuindo para a melhoria do sono, bem-estar, e saúde física e mental, proporcionando à comunidade participante uma vida mais leve e saudável.

As aulas são conduzidas pelo estagiário da SMTEL, Guilherme Moreira, acadêmico de educação física.



Como funciona o projeto?

• Bairro Carvalho: Todas as quartas-feiras, das 9h às 10h, na Capela Nossa Senhora dos Navegantes.

• Bairro Noêmia: Também às quartas-feiras, das 14h às 15h, no Campo da Bica.

• Bairro Mauá: Todas as sextas-feiras, das 9h às 10h, na Capela Nossa Senhora das Dores.



Quem pode participar?

O projeto é aberto a toda a comunidade dos bairros, incluindo crianças, adolescentes, adultos e grupos da terceira idade.