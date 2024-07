Globo anuncia a contratação de Eliana após a apresentadora deixar o SBT

A Globo anunciou na quinta-feira (27) a contratação da apresentadora Eliana. Ainda não foi informado, no entanto, qual será a ocupação dela na emissora. Eliana deixou o SBT após 15 anos. O último programa foi ao ar no dia 23 de junho, com a apresentadora emocionada e recebendo surpresas ao longo da gravação.



Segundo comunicado da Globo, Eliana dará detalhes sobre sua vida pessoal e sobre o projeto em entrevista ao programa Fantástico no próximo domingo (30).



“Realizada e feliz com este momento da minha vida. Agora estaremos juntos com lindos projetos”, disse apresentadora no comunicado.



Em seu perfil no Instagram, Eliana publicou um vídeo em que pega o crachá da Globo com seu nome e foto. Na legenda, ela ainda cita a música de fim de ano da emissora: “Nosso sonhos serão verdade, o futuro já começou”. A apresentadora ainda aparece atrás de uma porta com a logomarca do Grupo Globo.